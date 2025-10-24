Serie C girone A: termina 1-1 al “Piola” tra Novara e Virtus Verona. La classifica aggiornata

Termina qui l’anticipo dell’undicesima giornata del girone A del campionato di Serie C, che ha visto contrapposte Novara e Juve Stabia. Si dividono la posta in palio le due squadre, in un match che non ha mai avuto un vero e proprio padrone.

Partono bene gli ospiti, che al 20′ trovano subito il gol del vantaggio grazie al gol di De Marchi. Reagiscono prontamente i padroni di casa, portando nuovamente il risultato in parità con la rete di Khailoti.

Nella seconda frazione di gioco nessuna delle due squadre riesce ad avere la meglio, con il match che termina con il risultato di 1-1. Pareggio che serve a poco ad entrambe le squadre, ferme a metà classifica a quota 11 punti. Di seguito la classifica aggiornata.

LA CLASSIFICA

L.R. Vicenza – 28

Brescia – 21

Lecco – 21

Inter U23 – 19

Alcione Milano – 17

Renate – 13

Pro Vercelli – 13

Pergolettese – 12

AlbinoLeffe – 12

Trento – 12

Cittadella – 12

Virtus Verona – 11

Novara – 11

Giana Erminio – 11

Dolomiti Bellunesi – 10

Ospitaletto – 10

Arzignano – 9

Lumezzane – 7

Pro Patria – 7

Triestina – -7