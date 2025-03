Serie C Girone C: tracollo Trapani, il Catania vince 0-3. I risultati e la classifica aggiornata

Terminano i match di Serie C Girone C con inizio ore 15.00. Sfida d’alta classifica tra Audace Cerignola e Monopoli, mentre gli occhi sono puntati sul derby tra Trapani e Catania.

I risultati:

Audace Cerignola-Monopoli 1-0 (Cuppone 89′)

Trapani-Catania 0-3 (Anastasio 20′; Lunetta 48′; Frisenna 87′)

Classifica Serie C Girone C

Audace Cerignola 61*

Avellino 60*

Monopoli 53

Crotone 51

Benevento 46*

Potenza 44**

Catania 44

Picerno 44

Giugliano 38**

Cavese 38*

Juventus U23 38

Altamura 34*

Trapani 32**

Sorrento 32*

Foggia 30

Latina 28*

Casertana 25*

ACR Messina 19

Turris esclusa

Taranto esclusa

* Una partita in meno

** Due partite in meno

Riposano: Juventus U23 e Cavese