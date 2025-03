Serie C Girone A: la decide Rauti, il Vicenza batte la Pro Vercelli 0-1. La classifica aggiornata

Termina la sfida tra Pro Vercelli e Vicenza con inizio ore 15.00. Il Vicenza a caccia di punti per cercare di avvicinarsi al Padova, primo in solitaria. Gara complicata per una Pro Vercelli che punta ad allontanarsi dalle zone calde di classifica. Nel primo tempo, sono gli ospiti a prendere il dominio del gioco. A sbloccarla è l’ex rosa Nicola Rauti che al 22′ fa 0-1.

CLASSIFICA Vicenza – 77

Padova – 76

FeralpiSalò – 65

AlbinoLeffe – 53

Renate – 53

Trento – 50

Giana Erminio – 49

Virtus Verona – 48

Atalanta U23 – 46

Alcione Milano – 45

Novara – 45

Arzignano – 44

Pergolettese – 39

Lumezzane – 38

Lecco – 37

Pro Vercelli – 36

Triestina – 33

Pro Patria – 26

Caldiero Terme – 25

Union Clodiense – 21