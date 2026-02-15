Serie C Girone C: Potenza domina Altamura 3-0. La classifica aggiornata
Il Potenza si impone con autorità sul Altamura, battendolo 3-0. La partita prende subito la direzione dei padroni di casa con il gol di Lucas Martello al 23’. D’Auria raddoppia al 33’, mentre al 57’ Lucas Martello firma la doppietta personale e chiude il match. Un successo netto che rilancia le ambizioni di classifica del Potenza, mentre l’Altamura dovrà lavorare per ritrovare il passo giusto.
La classifica aggiornata
Benevento – 61
Catania – 53
Salernitana – 50
Cosenza – 46
Casertana – 43
Crotone – 41
Monopoli – 40
Audace Cerignola – 39
Casarano – 36
Altamura – 36
Potenza – 34
Atalanta U23 – 30
Sorrento – 30
Picerno – 29
Latina – 28
Cavese – 28
Trapani – 25
Giugliano – 24
Siracusa – 23
Foggia – 22