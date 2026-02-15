Serie C Girone C: Potenza domina Altamura 3-0. La classifica aggiornata

Febbraio 15, 2026
Il Potenza si impone con autorità sul Altamura, battendolo 3-0. La partita prende subito la direzione dei padroni di casa con il gol di Lucas Martello al 23’. D’Auria raddoppia al 33’, mentre al 57’ Lucas Martello firma la doppietta personale e chiude il match. Un successo netto che rilancia le ambizioni di classifica del Potenza, mentre l’Altamura dovrà lavorare per ritrovare il passo giusto.

La classifica aggiornata

Benevento – 61

Catania – 53

Salernitana – 50

Cosenza – 46

Casertana – 43

Crotone – 41

Monopoli – 40

Audace Cerignola – 39

Casarano – 36

Altamura – 36

Potenza – 34

Atalanta U23 – 30

Sorrento – 30

Picerno – 29

Latina – 28

Cavese – 28

Trapani – 25

Giugliano – 24

Siracusa – 23

Foggia – 22

