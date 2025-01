Serie C Girone C: Messina in vantaggio di misura all’intervallo, parità in Potenza-Audace Cerignola. I risultati parziali

Terminano i primi tempi nei campi di Serie C Girone C con inizio ore 17.30. Gara delicatissima quella tra Casertana e Messina, match che si prospetta delicato con entrambe le squadre che cercheranno di puntare i tre punti. Situazione similare nella sfida tra Potenza e Aduace Cerignola, in situazioni di classifica decisamente migliori.

I risultati parziali: Casertana-Messina 0-1 (De Sena 26′)

Potenza-Audace Cerignola 1-1 (Salvemini 17′; Rosafio 32′)