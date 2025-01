Novara-Pro Patria, paura al ‘Silvio Piola’: tifoso ospite cade in un fossato. È gravissimo

E’ terminata 2-1 la sfida, disputata al Silvio Piola, tra Novara e Pro Vercelli. Al termine della sfida, però, è successo un incidente gravissimo che sta tenendo in ansia tutti i tifosi della Pro Vercelli, e non solo. Come riporta Malpensa24, quando la squadra ospite si è avvicinata per salutare i propri sostenitori, un tifoso è precipitato in un fossato facendo un volo di almeno tre metri. La causa della caduta è ancora da accertare: i soccorsi sono stati tempestivi. I medici della Pro Patria, primi ad accorrere, hanno praticato un massaggio cardiaco sul posto. L’uomo, privo di sensi, è stato poi trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Novara, dove si trova in gravi condizioni.

