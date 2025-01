Serie C Girone A: la Pro Vercelli ferma il Padova, il match termina 1-1. La classifica aggiornata

Termina la sfida valevole per il campionato di Serie C Girone A tra Padova e Pro Vercelli. Nella prima frazione di gioco, sono gli ospiti a passare in vantaggio: l’autorete sfortunata di Perrotta porta sotto i padroni di casa. Nella ripresa, la sfida si accende con il Padova alla ricerca del gol che possa rimettere quantomeno la sfida in equilibrio. Proprio Perrotta al 61′ sigla la rete del definitivo 1-1.

CLASSIFICA

Padova – 62 punti

L.R. Vicenza – 53 punti

FeralpiSalò – 45 punti

Atalanta U23 – 40 punti

Trento – 37 punti

Novara – 36 punti

Albinoleffe – 35 punti

Alcione Milano – 35 punti

Lumezzane -34 punti

Renate – 34 punti

Virtus Verona – 30 punti

Arzignano – 28 punti

Pergolettese – 27 punti

Giana Erminio – 27 punti

Pro Vercelli – 27 punti

Lecco – 25 punti

Triestina – 19 punti

Pro Patria – 18 punti

Caldiereo Terme – 16 punti

Union Clodiense – 15 punti