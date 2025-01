Serie C Girone B: l’Entella non si ferma più, Pianese superata 2-0. Pari in Campobasso-Gubbio, risultati e classifica aggiornata

Terminano i match della gare di Serie C Girone B con inizio ore 17.30. La prima della classe, l’Entella, accoglie in casa la Pianese, reduce da due vittorie consecutive. Situazione più equilibrata nel match tra Campobasso e Gubbio, con gli ospiti che cercano il colpo per uscire dal momento delicato.

I risultati: Entella-Pianese 2-0 ( Di Mario 26′; Fall 74′) Campobasso-Gubbio 1-1 (Tommasini 18′; Di Nardo 75′)

CLASSIFICA

Entella – 53 punti

Torres – 46 punti

Ternana – 45 punti

Vis Pesaro – 42 punti

Pescara – 42 punti

Arezzo – 39 punti

Pineto – 35 punti

Pianese – 32 punti

Rimini – 31 punti

Carpi – 29 punti

Gubbio – 29 punti

Perugia – 27 punti

Ascoli – 27 punti

Campobasso – 27 punti

Pontedera – 24 punti

Spal – 24 punti

Lucchese – 23 punti

Sestri Levante – 18 punti

Milan U23 – 13 punti

Legnago Salus – 15 punti