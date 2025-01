Serie C Girone C: il Messina non va oltre l’1-1 in casa della Casertana, vince l’Audace Cerignola. Risultati finali e classifica aggiornata

Terminano i match di Serie C Girone C con inizio ore 17.30. Gara delicatissima quella tra Casertana e Messina, match che si prospetta delicato con entrambe le squadre che cercheranno di puntare i tre punti. Situazione similare nella sfida tra Potenza e Aduace Cerignola, in situazioni di classifica decisamente migliori.

I risultati:

Casertana-Messina 1-1 ( De Sena 26′; Egharevba 70′)

Potenza-Audace Cerignola 1-2 (Salvemini 17′; ROsafio 38′; Martinelli 82′)

CLASSIFICA

Audace Cerignola – 45 punti

Monopoli – 44 punti

Benevento – 44 punti

Potenza – 42 punti

Avellino – 40 punti

Crotone – 39 punti

Picerno – 33 punti

Catania – 32 punti

Trapani – 32 punti

Giugliano – 31 punti

Cavese – 28 punti

Sorrento – 28 punti

Altamura – 28 punti

Juventus U23 – 27 punti

Latina – 26 punti

Foggia – 25 punti

Casertana – 24 punti

Messina – 20 punti

Turris – 13 punti

Taranto – 3 punti