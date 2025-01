Serie C: il Catania supera 3-1 il Giugliano. La classifica aggiornata del Girone C

Il Catania conquista una vittoria per 3-1 contro il Giugliano nella sfida valida per il Girone C di Serie C.

I padroni di casa partono forte e trovano il doppio vantaggio nei primi quindici minuti grazie a una doppietta di Daniele Guglielmotti, che sblocca la gara al 9′ e raddoppia al 14′. Gli ospiti accorciano le distanze al 33′ con un bel gol di Francesco Del Sole, che riapre momentaneamente il match.

Nel secondo tempo il Catania controlla la gara e chiude i conti all’86’ con un gol di Gabriel Lunetta, mettendo al sicuro il risultato.

Una prestazione solida per il Catania, che con questi tre punti consolida la propria posizione in classifica, mentre il Giugliano dovrà lavorare per riscattarsi nelle prossime sfide.

Ecco la classifica aggiornata del Girone C:

1. Audace Cerignola – 45

2. Monopoli – 44

3. Benevento – 44

4. Potenza – 42

5. Avellino – 40

6. Crotone – 39

7. Catania – 35

8. Picerno – 33

9. Trapani – 32

10. Giugliano – 31

11. Cavese – 28

12. Sorrento – 28

13. Altamura – 28

14. Foggia – 28

15. Juventus U23 – 27

16. Latina – 26

17. Casertana – 24

18. ACR Messina – 20

19. Turris – 13

20. Taranto – 12