Serie C Girone C: l’Avellino batte 2 a 1 il Benevento e si riprende la vetta. La classifica aggiornata

L’Avellino non intende lasciare il primo posto all’Audace Cerignola. La squadra di mister Biancolino vince 2 a 1 e si aggiudica il derby campano contro il Benevento, valido per la 34esima giornata del Girone C di Serie C. Dopo un primo tempo equilibrato e terminato a reti inviolate, nella ripresa Armellino sblocca il match, ma i giallorossi la pareggiano con Pinato. Subito dopo l’Avellino si riporta in vantaggio grazie al gol vittoria di Palumbo, che mette la firma su tre punti importantissimi che valgono la vetta.

Di seguito la classifica aggiornata:

Avellino – 63 punti

Audace Cerignola – 61 punti

Monopoli – 53 punti

Crotone – 51 punti

Benevento – 47 punti

Catania – 47 punti

Potenza – 45 punti

Picerno – 44 punti

Giugliano – 39 punti

Juventus U23 – 38 punti

Cavese – 38 punti

Altamura – 34 punti

Trapani – 32 punti

Sorrento – 32 punti

Foggia – 30 punti

Latina – 28 punti

Casertana – 25 punti

ACR Messina – 19 punti

Turris – 0 punti

Taranto – 0 punti