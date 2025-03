Salernitana-Palermo, Ferrari: «Abbiamo creato poco, ma la prestazione è stata fatta»

Al termine della sconfitta interna per 2 a 1 contro il Palermo, il difensore della Salernitana, Gian Marco Ferrari, ha rilasciato le seguenti parole in sala stampa:

«E’ una sconfitta che non volevamo, cercavamo di dare continuità alle ultime partite. La squadra c’è, in campo si è visto, abbiamo creato poco, ma la prestazione è stata fatta. Dobbiamo lavorare pensare già alla prossima, ci sono 7 partite, con 5 scontri diretti. L’episodio del gol ci ha condizionato, non dovevamo prendere il secondo perché ha compromesso la risalita. I risultati degli altri campi non hanno aiutato. Dobbiamo guardare a noi, noi calciatori sappiamo la passione dei nostri tifosi che sono sempre lì a sostenerci nonostante la fase negativa. Cercheremo di ricambiare questo affetto con i risultati».

«Serve lucidità – prosegue Ferrari -, bisogna essere uomini ed avere la forza di andare oltre l’errore per far girare la partita. Siamo andati in tilt dopo il primo gol e questo non deve succedere per una squadra che si deve salvare. Bisogna pensare già alla prossima e ragionare partita dopo partita. La situazione che viviamo non è voluta da nessuno. E’ difficile ma vogliamo ancora dire la nostra, questa piazza non può retrocedere».