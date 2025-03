Salernitana-Palermo, Brunori: «Sassuolo? Gara come tutte le altre, vogliamo continuità»

Dopo la vittoria per 1-2 contro la Salernitana, Matteo Brunori ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club, soffermandosi sull’importanza del supporto dei tifosi e sulla prossima sfida contro il Sassuolo.

«Sempre bello sentire il calore dei tifosi, come ho sempre detto ci danno una carica importante. Ora abbiamo sette partite e loro possono solo aiutarci. Abbiamo bisogno di loro e sta a noi portarceli sempre di più dalla nostra parte», ha dichiarato l’attaccante.

Guardando alla prossima gara contro la capolista, Brunori ha sottolineato le insidie del match ma anche la determinazione della squadra: «Sarà una gara difficile, come tutte. Il Sassuolo è una squadra con qualità, ma ce l’abbiamo anche noi. Bisogna affrontarla come oggi. È una partita come tutte le altre in casa nostra, quindi dobbiamo cercare di dare continuità».