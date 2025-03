TMW: “Salernitana, Breda a rischio esonero. Si pensa al ritorno di Martusciello”

La Salernitana non riesce ad uscire dalla zona della retrocessione diretta. La sconfitta interna per 2 a 1 contro il Palermo alimenta il pessimismo all’interno dell’ambiente campano, e restano solamente sette partite a disposizione per evitare una tragica retrocessione in Serie C. Per provare a invertire la rotta – si legge su TuttoMercatoWeb.com – il club granata starebbe pensando all’ennesimo cambio di panchina. Infatti, mister Roberto Breda rischierebbe l’esonero e potrebbe lasciare il posto per favorire il ritorno di Giovanni Martusciello, sotto contratto con i granata fino a giugno del 2026.

