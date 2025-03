Serie A: Milan inesistente al “Maradona”, Napoli avanti 2 a 0 all’intervallo

Si conclude sul risultato di 2 a 0 il primo tempo di Napoli-Milan, gara della 30esima giornata di Serie A. Prima del fischio d’inizio, si è tenuto un minuto di silenzio in ricordo di Diego De Vivo, calciatore 14enne della Cantera Napoli tragicamente scomparso mercoledì sera, colto da malore prima dell’inizio di un allenamento.

Gli uomini di Antonio Conte hanno messo subito i rossoneri alle corde e, sul lancio di Di Lorenzo al 1′, Politano sfrutta i buchi difensivi avversari e sblocca subito la gara. La squadra allenata da Conceicao non riesce a reagire, mentre i padroni di casa giocano sull’onda dell’entusiasmo e trovano la via del raddoppio con Romelu Lukaku, servito indisturbato al centro dell’area di rigore. Nei minuti finali arriva una timida reazione del Milan, ma non basta per riaprire la gara.