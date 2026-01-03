Serie C Girone C, la Cavese si impone sul Sorrento: decide il gol di Ubaldi. La classifica aggiornata
La Cavese conquista una vittoria di misura contro il Sorrento, imponendosi per 1-0 al “Simonetta Lamberti”. La partita si decide al 69′ quando Ubaldi trova la rete decisiva, regalando i tre punti alla sua squadra. Nonostante il Sorrento provi a reagire, la Cavese riesce a mantenere il vantaggio e a portare a casa una vittoria fondamentale per risalire la classifica nel girone C. Un successo che alimenta le speranze di salvezza per la squadra di casa.
La classifica aggiornata
Benevento – 41
Catania – 41
Salernitana – 38
Cosenza – 36
Casertana – 35
Crotone – 28
Casarano – 28
Monopoli – 27
Potenza – 25
Audace Cerignola – 25
Trapani – 23
Atalanta U23 – 22
Cavese – 21
Sorrento – 21
Altamura – 20
Siracusa – 18
Foggia – 18
Latina – 16
Picerno – 15
Giugliano – 15