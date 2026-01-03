Serie C Girone C, la Cavese si impone sul Sorrento: decide il gol di Ubaldi. La classifica aggiornata

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 3, 2026

La Cavese conquista una vittoria di misura contro il Sorrento, imponendosi per 1-0 al “Simonetta Lamberti”. La partita si decide al 69′ quando Ubaldi trova la rete decisiva, regalando i tre punti alla sua squadra. Nonostante il Sorrento provi a reagire, la Cavese riesce a mantenere il vantaggio e a portare a casa una vittoria fondamentale per risalire la classifica nel girone C. Un successo che alimenta le speranze di salvezza per la squadra di casa.

La classifica aggiornata

Benevento – 41

Catania – 41

Salernitana – 38

Cosenza – 36

Casertana – 35

Crotone – 28

Casarano – 28

Monopoli – 27

Potenza – 25

Audace Cerignola – 25

Trapani – 23

Atalanta U23 – 22

Cavese – 21

Sorrento – 21

Altamura – 20

Siracusa – 18

Foggia – 18

Latina – 16

Picerno – 15

Giugliano – 15

Ultimissime

Serie A, Atalanta batte la Roma 1-0: Scalvini regala tre punti ai nerazzurri. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 3, 2026

Serie C Girone C, la Cavese si impone sul Sorrento: decide il gol di Ubaldi. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 3, 2026

Serie C Girone B, Il Pineto trionfa a Pesaro: Vigliotti e Lombardi firmano la vittoria. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 3, 2026

Sampdoria, le prime parole di Brunori: «Non vedo l’ora di esultare insieme»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 3, 2026

Brunori lascia Palermo, il messaggio di Accardi: “Palermitano d’adozione, questa è casa tua e lo sarà sempre”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 3, 2026