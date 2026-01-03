Serie A, Atalanta batte la Roma 1-0: Scalvini regala tre punti ai nerazzurri. La classifica aggiornata

L’Atalanta si impone 1-0 sulla Roma nella partita della 18ª giornata di Serie A, grazie a un gol di Giorgio Scalvini al 12′ del primo tempo. La squadra di Gian Piero Gasperini conquista tre punti cruciali in un match combattuto, con la Roma che non riesce a sfruttare le occasioni per pareggiare.

Il primo tempo è stato piuttosto equilibrato, ma l’Atalanta si è mostrata più cinica nel concretizzare le azioni offensive. Il gol è arrivato su calcio d’angolo, con Scalvini che ha infilato la palla alle spalle di Svilar con un colpo di testa preciso. Nonostante i tentativi della Roma di reagire, con Paulo Dybala e compagni che hanno avuto diverse opportunità, la difesa bergamasca ha saputo mantenere il vantaggio. Nel secondo tempo, la Roma ha spinto per cercare il pareggio, ma l’Atalanta ha saputo resistere, chiudendo la partita senza concedere gol.

La classifica aggiornata

Milan – 38

Inter – 36

Napoli – 34

Juventus – 33

Roma – 33

Como – 30

Bologna – 26

Atalanta – 25

Lazio – 24

Sassuolo – 23

Udinese – 22

Cremonese – 21

Torino – 20

Parma – 18

Cagliari – 18

Lecce – 17

Genoa – 15

Verona – 12

Pisa – 12

Fiorentina – 9