Serie C Girone B, Il Pineto trionfa a Pesaro: Vigliotti e Lombardi firmano la vittoria. La classifica aggiornata
Il Pineto conquista una vittoria importante in trasferta contro la Vis Pesaro, imponendosi per 2-0. La partita si sblocca al 7′ con il gol di Vigliotti, che porta in vantaggio gli ospiti. Al 18′, Lombardi raddoppia e consolida il punteggio per il Pineto, che gestisce bene il vantaggio senza subire grosse minacce dalla squadra di casa. Con questo successo, il Pineto continua a guadagnare terreno nel girone B della Serie C, portando a casa tre punti cruciali per la corsa al miglior piazzamento.
La classifica aggiornata
Arezzo – 43
Ravenna – 41
Ascoli – 34
Pineto – 31
Vis Pesaro – 27
Guidonia – 27
Pianese – 26
Carpi – 26
Juventus U23 – 24
Forlì – 24
Ternana – 23
Campobasso – 23
Gubbio – 19
Livorno – 19
Sambenedettese – 18
Perugia – 15
Bra – 15
Torres – 14
Pontedera – 14
Rimini – 0