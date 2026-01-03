Serie C Girone B, Il Pineto trionfa a Pesaro: Vigliotti e Lombardi firmano la vittoria. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 3, 2026

Il Pineto conquista una vittoria importante in trasferta contro la Vis Pesaro, imponendosi per 2-0. La partita si sblocca al 7′ con il gol di Vigliotti, che porta in vantaggio gli ospiti. Al 18′, Lombardi raddoppia e consolida il punteggio per il Pineto, che gestisce bene il vantaggio senza subire grosse minacce dalla squadra di casa. Con questo successo, il Pineto continua a guadagnare terreno nel girone B della Serie C, portando a casa tre punti cruciali per la corsa al miglior piazzamento.

La classifica aggiornata

Arezzo – 43

Ravenna – 41

Ascoli – 34

Pineto – 31

Vis Pesaro – 27

Guidonia – 27

Pianese – 26

Carpi – 26

Juventus U23 – 24

Forlì – 24

Ternana – 23

Campobasso – 23

Gubbio – 19

Livorno – 19

Sambenedettese – 18

Perugia – 15

Bra – 15

Torres – 14

Pontedera – 14

Rimini – 0

