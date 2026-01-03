Sampdoria, le prime parole di Brunori: «Non vedo l’ora di esultare insieme»

Gennaio 3, 2026

Matteo Brunori, attaccante che ha segnato la storia recente del Palermo, ha ufficialmente salutato il club rosanero per intraprendere una nuova avventura con la Sampdoria. Dopo una prima parte di stagione difficile, caratterizzata da un impiego ridotto e solo un gol segnato, Brunori si prepara ora a mettersi in gioco con grandi stimoli e motivazione.

Le prime parole del giocatore, condivise sui social ufficiali della Sampdoria, mostrano la determinazione e l’entusiasmo con cui affronta questa nuova sfida: «Eccomi, non vedevo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Spero di vederci presto ed esultare insieme». Un messaggio carico di energia che fa intendere quanto Brunori sia pronto a dare tutto per il nuovo club.

