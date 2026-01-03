Brunori lascia Palermo, il messaggio di Accardi: “Palermitano d’adozione, questa è casa tua e lo sarà sempre”

L’ex calciatore del Palermo Andrea Accardi ha dedicato un commovente saluto a Matteo Brunori, che oggi ha ufficialmente lasciato squadra rosanero per trasferirsi alla Sampdoria. Su Instagram, Accardi ha scritto un messaggio pieno di affetto, in cui esprime la sua gratitudine per tutto ciò che Brunori ha fatto per il club e per la città di Palermo, sottolineando il legame che li unisce, non solo come compagni di squadra, ma anche come amici.

Accardi ha voluto ricordare il contributo fondamentale di Brunori nella realizzazione di un sogno per il Palermo, mettendo in evidenza i traguardi raggiunti insieme. Non è mancato un tocco di affetto, con un riferimento affettuoso al soprannome “matte”, e l’invito a mangiare sano per continuare a essere in forma, con un occhio ai futuri playoff che potrebbero portare la squadra rosanero in Serie B.

Ecco il messaggio:

“A te che sarai sempre il mio bomber❤️

A te che come ti ho già detto tante volte hai contribuito a realizzare il sogno della mia vita vincendo a casa mia.

Da tifoso e da tuo ex compagno di squadra ti ringrazio per quello che hai dato per il Palermo e la città di Palermo.

Per me rimarrai sempre “matte” mangia bene e vita sana che ci sono i playoff e dobbiamo andare in serie B.

Ti voglio bene fratello mio, questa è casa tua e lo sarà sempre.

Palermitano d’adozione”.❤️