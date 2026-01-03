Serie A, Atalanta avanti all’intervallo: 1-0 sulla Roma

Primo tempo intenso e ricco di episodi al Gewiss Stadium, dove l’Atalanta chiude la prima frazione in vantaggio per 1-0 sulla Roma. A decidere fin qui è la rete di Giorgio Scalvini al 12’, bravo a farsi trovare pronto in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo e a battere il portiere giallorosso da distanza ravvicinata. Il gol è stato inizialmente controllato dal VAR per un possibile tocco di mano, ma l’arbitro Fabbri ha poi convalidato la rete.

La Roma prova a reagire soprattutto con Dybala e Ferguson, ma Carnesecchi si fa trovare pronto e la difesa nerazzurra regge bene. L’Atalanta sfiora il raddoppio con Scamacca, che prima spreca una buona occasione e poi trova anche il gol di testa al 28’, annullato però dal VAR per fuorigioco in fase di costruzione.

La gara è molto fisica: fioccano i cartellini gialli (de Roon, Mancini, Hermoso) e l’Atalanta è costretta anche a un cambio forzato con l’uscita per infortunio di Kolasinac, sostituito da Ahanor. Nel finale De Ketelaere e Scalvini vanno ancora vicini al gol, ma si va al riposo sull’1-0 per i padroni di casa.