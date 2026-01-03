Brunori lascia Palermo, la moglie Dalila saluta: “Un pezzo del nostro cuore rimarrà qui”

Dopo l’ufficialità del trasferimento di Matteo Brunori alla Sampdoria, è arrivato anche il saluto più personale ed emozionante: quello della moglie, Dalila Calderozzi. Attraverso un lungo post pubblicato su Instagram, Dalila ha voluto dedicare parole piene di affetto, orgoglio e gratitudine al capitano rosanero nel giorno del suo addio a Palermo.

Un messaggio intenso, fatto di ringraziamenti, ricordi e dichiarazioni d’amore, in cui ripercorre il legame profondo tra Brunori, la città e i tifosi, sottolineando quanto questa esperienza resterà per sempre nel loro cuore. Dalila parla di un “capitolo meraviglioso” che si chiude, di emozioni indelebili e di un percorso fatto di sacrifici, passione e valori umani, prima ancora che sportivi.

Ecco il messaggio:

-“Sentiamo ancora l’urlo sugli spalti…”

A te che hai dato l’anima per questa maglia

A te che hai fatto rinascere questi colori

A te che non hai mai smesso di crederci

A te che resterai sempre l’insostituibile numero 9

A te che hai fatto emozionare un popolo

A te che rimarrai nella storia di questa città

A te che gli ostacoli li hai saputi affrontare sempre a testa alta

A te che sarai sempre il capitano nel cuore di molti

A te che oltre che ad essere un grande giocatore, ti sei sempre comportato da grande uomo e questo significa tanto perché non è da tutti avere i valori che tu hai

Continuerai a brillare amore mio, come hai sempre fatto, niente e nessuno riuscirà mai a spegnere la tua luce, è un dono che tu possiedi, questo non ti potrà mai essere tolto.

Un pezzo del nostro cuore rimarrà qui, si chiude un capitolo meraviglioso, fatto di emozioni forti, uniche, che non si possono spiegare, di ricordi indelebili che ci porteremo sempre con noi.

Ovunque la vita e il destino ci condurranno io sarò sempre al tuo fianco con orgoglio e amore”.