Calciomercato Spezia, idea Skjellerup dal Sassuolo: avviati i primi contatti

Ufficializzato l’arrivo di Sernicola, lo Spezia continua a muoversi sul mercato guardando anche alla Serie A. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club ligure ha messo nel mirino Laurs Skjellerup, attaccante classe 2003 di proprietà del Sassuolo.

I bianconeri avrebbero già avviato i primi contatti con il club neroverde per valutare la possibilità di portare il giovane attaccante in Liguria con la formula del prestito. L’operazione è ancora nelle fasi iniziali, ma rientra nella strategia dello Spezia di rinforzare il reparto offensivo puntando su profili giovani e di prospettiva.

La situazione resta quindi da monitorare nei prossimi giorni, con lo Spezia che potrebbe affondare il colpo qualora si aprissero le condizioni giuste per l’arrivo di Skjellerup.