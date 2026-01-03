La Samp annuncia Brunori: ecco il foglietto illustrativo sull’esultanza dell’attaccante

La Sampdoria ha scelto i social per annunciare ufficialmente l’arrivo di Matteo Brunori, e lo ha fatto con un tocco di ironia che non è passato inosservato. Sul profilo Facebook del club blucerchiato è apparso un post che richiama il celebre “foglietto illustrativo”, come quello dei farmaci, accompagnato dalla scritta: «Si prega di leggere il foglietto illustrativo prima dell’uso».

Un modo creativo per presentare ai tifosi la caratteristica esultanza dell’attaccante, diventata ormai un vero e proprio marchio di fabbrica nel corso delle sue stagioni a Palermo. Il post, pubblicato pochi minuti dopo l’ufficialità del trasferimento, ha subito attirato l’attenzione dei sostenitori doriani, raccogliendo commenti, condivisioni e reazioni entusiaste.

Con questo annuncio social, la Sampdoria accoglie Brunori puntando non solo sulle sue qualità tecniche, ma anche sulla sua capacità di accendere l’ambiente e coinvolgere il pubblico. Un primo passo simbolico per iniziare nel modo giusto la nuova avventura in blucerchiato.