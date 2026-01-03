“Palermo è casa tua”: il saluto social del club a Brunori

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 3, 2026

Il Palermo ha salutato ufficialmente Matteo Brunori attraverso i propri canali social, pubblicando un video dedicato al capitano rosanero, oggi passato alla Sampdoria.

Un messaggio semplice ma carico di affetto quello del club, che ha voluto ringraziare Brunori per il percorso vissuto in maglia rosanero e per il ruolo da protagonista e leader all’interno dello spogliatoio. Un saluto che arriva nel giorno in cui è stato formalizzato il trasferimento dell’attaccante in blucerchiato.

Il video ha subito raccolto numerose reazioni da parte dei tifosi, tra ringraziamenti, messaggi di stima e auguri per il futuro del capitano, che lascia Palermo dopo stagioni importanti e ricche di emozioni.

 

