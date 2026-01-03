Volpe torna a Catanzaro solo per ripartire: ufficiale il prestito al Giugliano
L’US Catanzaro 1929 ha ufficializzato, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito, la nuova destinazione di Giovanni Volpe. L’attaccante, rientrato dal prestito alla SS Monopoli 1966, è stato infatti ceduto in prestito al Giugliano Calcio 1928 fino al 30 giugno 2026.
Si tratta quindi di un ritorno a Catanzaro solo formale per il giocatore, che proseguirà subito la propria stagione in un’altra piazza, con l’obiettivo di trovare continuità e spazio in campo.
Il Giugliano accoglie così Volpe per rinforzare il proprio reparto offensivo, mentre il Catanzaro mantiene il controllo sul cartellino del calciatore, puntando sulla sua crescita attraverso questa nuova esperienza.