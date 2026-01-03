Palermo. UFFICIALE: Brunori alla Sampdoria

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 3, 2026

Il Palermo FC ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale la cessione di Matteo Brunori all’UC Sampdoria. L’attaccante si trasferisce al club blucerchiato a titolo temporaneo, in prestito, per la stagione in corso.

Si chiude così, almeno momentaneamente, l’esperienza di Brunori in maglia rosanero, dopo un percorso importante che lo ha visto protagonista nelle ultime stagioni.

Il comunicato ufficiale:

“Il Palermo FC comunica di aver ceduto all’UC Sampdoria il calciatore Matteo Brunori.

L’attaccante si trasferisce a titolo temporaneo.

A Matteo un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

