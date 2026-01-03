Sampdoria, Brunori è arrivato a Genova

Gennaio 3, 2026

È appena arrivato a Genova Matteo Brunori. L’italo-brasiliano è pronto ad unirsi ai suoi nuovi compagni alla ripresa degli allenamenti dei blucerchiati, in programma per domenica 4 gennaio.

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, dopo aver firmato il proprio contratto con la Sampdoria, l’attaccante è arrivato nell’hotel a Genova insieme agli agenti Alessandro Stemperini e Michele Fioravanti. Brunori approda in blucerchiato con la formula del prestito secco con dei bonus legati alla salvezza.

