Serie A, il Lecce ferma la Juventus: all’Allianz Stadium termina 1-1. La classifica aggiornata

Non va oltre il pari la Juventus nel match casalingo contro il Lecce. Un incontro pieno di rimpianti per i bianconeri, che non riescono a sfruttare le tante occasioni avute per portare a casa i tre punti.

Iniziano bene il match i padroni di casa, che al 7′ vanno subito vicini al gol del vantaggio: cross morbido di Yildiz per David, che va di testa con Falcone che dice di no anche grazie alla complicità del palo. Al 20′ arriva un altra occasione per la Juventus, con Locatelli che cerca un piazzato da fuori area che sfiora il palo alla destra del portiere.

Nonostante le tante occasioni avute dai bianconeri, nel finale di primo tempo arriva la beffa, con il gol del vantaggio dei salentini: Banda rientra sul destro e trafigge Di Gregorio, permettendo al Lecce di andare al riposo in vantaggio.

Nella ripresa arriva subito la reazione dei padroni di casa, che al 49′ trovano la rete del pari: su una ribattuta da parte della difesa Mckennie arriva prima di tutti e batte il portiere avversario. Al 66′ i bianconeri hanno l’occasione di ribaltare il risultato con un tiro dagli 11 metri, sul dischetto va David che calcia male con Falcone che intuisce e para. L’incontro si conclude dunque in parità, con le due squadre che si dividono la posta in palio. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Milan – 38

Inter – 36

Napoli – 34

Roma – 33

Juventus – 33

Como – 30

Bologna – 26

Lazio – 24

Sassuolo – 23

Atalanta – 22

Udinese – 22

Cremonese – 21

Torino – 20

Parma – 18

Cagliari – 18

Lecce – 17

Genoa – 15

Verona – 12

Pisa – 12

Fiorentina – 9