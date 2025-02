Serie C Girone C: il Latina vince di misura sulla Cavese. La classifica aggiornata

Il Latina ha battuto la Cavese con il punteggio di 1-0, grazie a un gol rapido di Mastroianni al 4′ minuto. Il Latina ha mostrato un inizio di partita forte, prendendo immediatamente il controllo e mantenendo il vantaggio per tutto il resto dell’incontro. La difesa del Latina ha lavorato efficacemente per neutralizzare le mosse offensive della Cavese, assicurando così tre punti importanti per la squadra in un match che si è rivelato una battaglia tattica e fisica.

