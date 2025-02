Serie C Girone B: vittoria allo scadere per la Vis Pesaro a Perugia. La classifica aggiornata

La Vis Pesaro ha ottenuto una vittoria emozionante contro il Perugia, imponendosi 1-0 grazie a un gol di Raychev arrivato al 95′ minuto. La partita, equilibrata e intensa fino agli ultimi istanti, ha visto la Vis Pesaro resistere agli attacchi del Perugia per poi trovare il gol vittorioso proprio nei momenti finali del match. Questa vittoria potrebbe essere cruciale per la classifica della Vis Pesaro, mentre il Perugia dovrà riflettere su come ha gestito i momenti chiave del gioco.

