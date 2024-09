Serie C Girone C, i risultati parziali: gol di Oviszach, Crotone avanti 1 a 0 sul Messina. A Monopoli resiste lo 0 a 0

Si sono appena conclusi i primi tempi delle partite del Girone B di Serie C, iniziate alle 18:30 di oggi, sabato 14 settembre, e valevoli per la quarta giornata di campionato. Il Crotone, davanti ai propri tifosi, è avanti 1 a 0 sul Messina grazie al gol di Oviszach siglato al 18′. Resiste lo 0 a 0, invece tra il Monopoli e la Juventus Next Gen nonostante non sono mancate le occasioni create da entrambe le squadre. A rendersi più pericolosi sono stati i padroni di casa.

Continue Reading