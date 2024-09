Serie C Girone B, i risultati parziali: Milan Futuro in difficoltà, Ascoli avanti 2 a 0. Reti bianche in Vis Pesaro-Pontedera

Si sono appena conclusi i primi tempi delle partite del Girone B di Serie C, iniziate alle 18:30 di oggi, sabato 14 settembre, e valevoli per la quarta giornata di campionato. Il Milan Futuro è sotto 2 a 0, in casa, contro l’Ascoli: a sbloccare la gara ci ha pensato Corazza, freddo su calcio di rigore a battere Nava, mentre il raddoppio porta la firma di Menna. Reti inviolate, invece, tra Vis Pesaro e Pontedera, con i padroni di casa pericolosi in diverse occasioni con Orellana.

