Serie C Girone B: 2 a 0 al Pontedera e al Milan Futuro, il Vis Pesaro e l’Ascoli conquistano i tre punti. La classifica aggiornata

Si sono appena concluse le partite del Girone B di Serie C, iniziate alle 18:30 di oggi, sabato 14 settembre, e valevoli per la quarta giornata di campionato. Il Milan Futuro perde 2 a 0, in casa, contro l’Ascoli: a sbloccare la gara ci ha pensato Corazza, freddo su calcio di rigore a battere Nava, mentre il raddoppio porta la firma di Menna. Con lo stesso risultato il Vis Pesaro vince contro il Pontedera grazie alle marcature di Di Paola e Palomba

CLASSIFICA

Entella 10*

Vis Pesaro 9*

Pescara 7

Ascoli 7*

Gubbio 7

Pontedera 6*

Carpi 6*

Arezzo 6*

Pineto 5

Torres 4

Perugia 4

Pianese 4

Lucchese 4

Ternana 4

Campobasso 3

Milan Futuro 1*

Rimini 1

Sestri Levante 1

Legnago 0*

Spal -2

*Una partita in più