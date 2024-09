Serie C Girone C: il Messina svicola a Crotone, allo Scida termina 2 a 0. Solo 0 a 0 tra Monopoli e Juve U23. La classifica aggiornata

Si sono appena concluse le partite del Girone B di Serie C, iniziate alle 18:30 di oggi, sabato 14 settembre, e valevoli per la quarta giornata di campionato. Il Crotone, davanti ai propri tifosi, vince 2 a 0 contro il Messina grazie ai gol di Oviszach e Silva. Termina lo 0 a 0, invece tra il Monopoli e la Juventus Next Gen nonostante non sono mancate le occasioni create da entrambe le squadre. A rendersi più pericolosi nel primo tempo sono stati i padroni di casa, mentre nella ripresa i bianconeri hanno provato a vincere la partita dopo l’espulsione di Cristallo.

CLASSIFICA

Picerno 7

Audace Cerignola 7

Catania 7

Sorrento 7*

Potenza 7*

Monopoli 7*

Benevento 6

Crotone 6*

Giugliano 5

Trapani 5*

Messina 4*

Foggia 4

Cavese 4

Juventus U23 4*

Turris 3

Casertana 2

Latina 2

Avellino 2

Taranto 2*

Altamura 0