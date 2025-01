Serie C Girone C: Crotone avanti di misura in casa del Messina all’intervallo, reti inviolate tra Turris e Casertana. I risultati parziali

Terminano i primi tempi nei campi di Serie C Girone C con inizio ore 20.30. Il Messina affronta il Crotone in casa alla ricerca di una vittoria che possa permettere ai siciliani di dare continuità alla buona prestazione nell’ultimo turno di campionato. Turris e Casertana è un match, invece, ben più delicato con entrambe le formazioni che distanziano poche posizioni nella parte bassa della classifica.

I parziali:

Messina-Crotone 0-1 (Tumminello 40′)

Turris-Casertana 0-0