Longari: “Il Cesena spinge per Saric”

Il Cesena alza il pressing per Dario Saric. Come riportato dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, il club bianconero ha individuato nel centrocampista bosniaco il profilo adatto per rinforzare il reparto. Per il giornalista, il Cesena avrebbe già avanzato una proposta con obbligo di riscatto ai rosanero nel tentativo di convincere la società siciliana. Sul centrocampista non c’è, però, solo l’interesse del club allenato da Mignani ma anche quello della Salernitana che monitora la situazione.

