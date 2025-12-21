Serie C Girone C: Casarano vince di misura, Siracusa travolge il Trapani. La classifica aggiornata
Sono terminate le gare del Girone C di Serie C.
Casarano-Altamura 1-0: Il Casarano ha vinto grazie a un gol di Maiello al 2′ del primo tempo. Nonostante i tentativi dell’Altamura, la squadra di casa è riuscita a mantenere il vantaggio, portando a casa tre punti fondamentali.
Siracusa-Trapani 3-0: Una vittoria netta per il Siracusa, che ha dominato il Trapani. Il gol di Contini al 10′ ha sbloccato il match, mentre al 45’+1′ Ba ha raddoppiato. Nella ripresa, al 56′, Contini ha siglato la sua doppietta, chiudendo definitivamente i conti con un 3-0 che lascia poco spazio ai rimpianti per il Trapani.
Classifica aggiornata
Catania – 41
Benevento – 41
Salernitana – 38
Cosenza – 36
Casertana – 35
Crotone – 28
Casarano – 28
Monopoli – 27
Potenza – 25
Audace Cerignola – 24
Trapani – 23
Atalanta U23 – 22
Sorrento – 21
Altamura – 20
Cavese – 18
Siracusa – 18
Foggia – 18
Latina – 16
Giugliano – 15
Picerno – 14