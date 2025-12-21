Serie C Girone C: Casarano vince di misura, Siracusa travolge il Trapani. La classifica aggiornata

Sono terminate le gare del Girone C di Serie C.

Casarano-Altamura 1-0: Il Casarano ha vinto grazie a un gol di Maiello al 2′ del primo tempo. Nonostante i tentativi dell’Altamura, la squadra di casa è riuscita a mantenere il vantaggio, portando a casa tre punti fondamentali.

Siracusa-Trapani 3-0: Una vittoria netta per il Siracusa, che ha dominato il Trapani. Il gol di Contini al 10′ ha sbloccato il match, mentre al 45’+1′ Ba ha raddoppiato. Nella ripresa, al 56′, Contini ha siglato la sua doppietta, chiudendo definitivamente i conti con un 3-0 che lascia poco spazio ai rimpianti per il Trapani.

Classifica aggiornata

Catania – 41

Benevento – 41

Salernitana – 38

Cosenza – 36

Casertana – 35

Crotone – 28

Casarano – 28

Monopoli – 27

Potenza – 25

Audace Cerignola – 24

Trapani – 23

Atalanta U23 – 22

Sorrento – 21

Altamura – 20

Cavese – 18

Siracusa – 18

Foggia – 18

Latina – 16

Giugliano – 15

Picerno – 14