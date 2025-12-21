Di Marzio: “La Sampdoria spinge per Matteo Brunori”

La Sampdoria è pronta a fare sul serio sul mercato di gennaio e, dopo l’acquisto di Salvatore Esposito dallo Spezia, ora punta con decisione su Matteo Brunori, attaccante e capitano del Palermo.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la dirigenza blucerchiata sta lavorando intensamente per concretizzare l’acquisto dell’attaccante rosanero, sul quale l’interesse è forte da tempo. Questi giorni potrebbero essere decisivi per il trasferimento, con la Sampdoria che vuole regalare rinforzi di qualità a mister Angelo Gregucci e al direttore sportivo Salvatore Foti.

Oltre a Brunori, la Sampdoria potrebbe portare a Genova anche Giuseppe Caso, in uscita dal Modena, con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente l’attacco. Con queste mosse, la squadra blucerchiata spera di affrontare meglio la seconda parte della stagione, dopo un avvio difficile.