Serie A: l’Atalanta la vince all’ultimo respiro, Genoa battuto 0-1. La classifica aggiornata
L’Atalanta ha vinto 1-0 contro il Genoa grazie a un gol di Isak Hien al 90+4′. La partita, che sembrava destinata a finire senza reti, si è decisa all’ultimo minuto. Nonostante un possesso palla superiore, l’Atalanta ha faticato a trovare spazi, ma alla fine ha sfruttato l’occasione decisiva. Il Genoa, in inferiorità numerica per l’espulsione di Nicola Leali al 3′, non è riuscito a reagire nel finale.
Inter – 33 punti
Milan – 32 punti
Napoli – 31 punti
Roma – 30 punti
Juventus – 29 punti
Bologna – 25 punti
Como – 24 punti
Lazio – 23 punti
Atalanta – 22 punti
Sassuolo – 21 punti
Cremonese – 21 punti
Udinese – 21 punti
Torino – 20 punti
Lecce – 16 punti
Cagliari – 15 punti
Parma – 14 punti
Genoa – 14 punti
Verona – 12 punti
Pisa – 11 punti
Fiorentina – 9 punti