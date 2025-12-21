Serie A: l’Atalanta la vince all’ultimo respiro, Genoa battuto 0-1. La classifica aggiornata

L’Atalanta ha vinto 1-0 contro il Genoa grazie a un gol di Isak Hien al 90+4′. La partita, che sembrava destinata a finire senza reti, si è decisa all’ultimo minuto. Nonostante un possesso palla superiore, l’Atalanta ha faticato a trovare spazi, ma alla fine ha sfruttato l’occasione decisiva. Il Genoa, in inferiorità numerica per l’espulsione di Nicola Leali al 3′, non è riuscito a reagire nel finale.

Inter – 33 punti

Milan – 32 punti

Napoli – 31 punti

Roma – 30 punti

Juventus – 29 punti

Bologna – 25 punti

Como – 24 punti

Lazio – 23 punti

Atalanta – 22 punti

Sassuolo – 21 punti

Cremonese – 21 punti

Udinese – 21 punti

Torino – 20 punti

Lecce – 16 punti

Cagliari – 15 punti

Parma – 14 punti

Genoa – 14 punti

Verona – 12 punti

Pisa – 11 punti

Fiorentina – 9 punti