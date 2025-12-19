Serie C Girone C: Benevento travolge l’Audace Cerignola, vincono anche Cosenza e Casertana. La classifica aggiornata
Si chiude con risultati netti e indicazioni importanti la giornata del girone C di Serie C. Spicca il largo successo del Benevento sul campo dell’Audace Cerignola: i sanniti dominano la gara e si impongono per 0-4, confermando il proprio ottimo momento di forma. Gara indirizzata già nel primo tempo e chiusa definitivamente nel finale con il poker.
Successo sofferto ma prezioso per il Cosenza, che supera 2-1 la Cavese. I rossoblù partono forte, trovano subito il vantaggio e riescono a raddoppiare a inizio ripresa. Gli ospiti accorciano nel finale, ma il Cosenza resiste e porta a casa tre punti fondamentali.
Colpo esterno anche per la Casertana, che espugna il campo del Giugliano con un secco 0-3. I falchetti piazzano un micidiale uno-due nel primo tempo e amministrano nella ripresa, trovando il tris che chiude definitivamente i conti.
Risultati finali – Girone C Serie C:
Audace Cerignola – Benevento 0-4
Cosenza – Cavese 2-1
Giugliano – Casertana 0-3
Classifica Serie B
Benevento – 41
Catania – 38
Cosenza – 36
Salernitana – 35
Casertana – 35
Crotone – 27
Potenza – 25
Casarano – 25
Monopoli – 24
Audace Cerignola – 24
Trapani – 23
Atalanta U23 – 22
Sorrento – 20
Altamura – 20
Cavese – 18
Foggia – 18
Giugliano – 15
Siracusa – 15
Latina – 15
Picerno – 13