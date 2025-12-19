Serie C Girone C: Benevento travolge l’Audace Cerignola, vincono anche Cosenza e Casertana. La classifica aggiornata

Si chiude con risultati netti e indicazioni importanti la giornata del girone C di Serie C. Spicca il largo successo del Benevento sul campo dell’Audace Cerignola: i sanniti dominano la gara e si impongono per 0-4, confermando il proprio ottimo momento di forma. Gara indirizzata già nel primo tempo e chiusa definitivamente nel finale con il poker.

Successo sofferto ma prezioso per il Cosenza, che supera 2-1 la Cavese. I rossoblù partono forte, trovano subito il vantaggio e riescono a raddoppiare a inizio ripresa. Gli ospiti accorciano nel finale, ma il Cosenza resiste e porta a casa tre punti fondamentali.

Colpo esterno anche per la Casertana, che espugna il campo del Giugliano con un secco 0-3. I falchetti piazzano un micidiale uno-due nel primo tempo e amministrano nella ripresa, trovando il tris che chiude definitivamente i conti.

Risultati finali – Girone C Serie C:

Audace Cerignola – Benevento 0-4

Cosenza – Cavese 2-1

Giugliano – Casertana 0-3

Classifica Serie B

Benevento – 41

Catania – 38

Cosenza – 36

Salernitana – 35

Casertana – 35

Crotone – 27

Potenza – 25

Casarano – 25

Monopoli – 24

Audace Cerignola – 24

Trapani – 23

Atalanta U23 – 22

Sorrento – 20

Altamura – 20

Cavese – 18

Foggia – 18

Giugliano – 15

Siracusa – 15

Latina – 15

Picerno – 13