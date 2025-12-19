Serie B, il Catanzaro espugna il San Nicola: Bari battuto 1-2. La classifica aggiornata
Il Catanzaro centra una vittoria preziosa al San Nicola, battendo il Bari 2-1 in una partita intensa e combattuta. La gara si era messa subito in discesa per gli ospiti: al 30’ Pontisso, servito da Iemmello, finalizza di prima intenzione una splendida azione calabrese, portando in vantaggio i suoi già nel primo tempo, dominato dai giallorossi. Il Bari, annichilito e incapace di reagire, fatica a trovare spazi e conclude la prima frazione sotto 1-0.
Nella ripresa il Catanzaro raddoppia al 49’ con Antonini, bravo a insaccare di testa su cross di Petriccione, mettendo una seria ipoteca sul risultato. Il Bari prova a reagire con l’ingresso di Manè e Bellomo e spinge fino alla fine, ma riesce solo ad accorciare le distanze all’92’ con il rigore trasformato da Bellomo dopo il fallo di Liberali su Maggiore.
Nonostante la rete finale, i tre punti sorridono al Catanzaro, che dimostra organizzazione e capacità di sfruttare le occasioni, mentre il Bari deve registrare una prestazione ancora troppo debole in attacco.
La classifica aggiornata
Frosinone – 34
Monza – 31
Cesena – 30
Venezia – 29
Palermo – 29
Modena – 29
Catanzaro – 28
Juve Stabia – 22
Padova – 21
Empoli – 20
Reggiana – 20
Avellino – 20
Carrarese – 19
Bari – 16
Südtirol – 15
Entella – 15
Spezia – 14
Mantova – 14
Sampdoria – 13
Pescara – 10