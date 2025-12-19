Serie B, il Catanzaro espugna il San Nicola: Bari battuto 1-2. La classifica aggiornata

Il Catanzaro centra una vittoria preziosa al San Nicola, battendo il Bari 2-1 in una partita intensa e combattuta. La gara si era messa subito in discesa per gli ospiti: al 30’ Pontisso, servito da Iemmello, finalizza di prima intenzione una splendida azione calabrese, portando in vantaggio i suoi già nel primo tempo, dominato dai giallorossi. Il Bari, annichilito e incapace di reagire, fatica a trovare spazi e conclude la prima frazione sotto 1-0.

Nella ripresa il Catanzaro raddoppia al 49’ con Antonini, bravo a insaccare di testa su cross di Petriccione, mettendo una seria ipoteca sul risultato. Il Bari prova a reagire con l’ingresso di Manè e Bellomo e spinge fino alla fine, ma riesce solo ad accorciare le distanze all’92’ con il rigore trasformato da Bellomo dopo il fallo di Liberali su Maggiore.

Nonostante la rete finale, i tre punti sorridono al Catanzaro, che dimostra organizzazione e capacità di sfruttare le occasioni, mentre il Bari deve registrare una prestazione ancora troppo debole in attacco.

La classifica aggiornata

Frosinone – 34

Monza – 31

Cesena – 30

Venezia – 29

Palermo – 29

Modena – 29

Catanzaro – 28

Juve Stabia – 22

Padova – 21

Empoli – 20

Reggiana – 20

Avellino – 20

Carrarese – 19

Bari – 16

Südtirol – 15

Entella – 15

Spezia – 14

Mantova – 14

Sampdoria – 13

Pescara – 10