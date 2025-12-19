Supercoppa: Bologna eroico, Inter battuta ai rigori. Sarà finale con il Napoli
Il Bologna conquista l’accesso alla finale di Supercoppa superando l’Inter ai calci di rigore, al termine di una semifinale intensa e combattuta. Dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari, la sfida si è decisa dal dischetto con una serie particolarmente insolita, segnata da ben cinque errori complessivi: tre per i nerazzurri e due per i rossoblù.
A risultare decisivo è stato il rigore di Ciro Immobile, che ha consegnato al Bologna il pass per l’ultimo atto della competizione. I rossoblù raggiungono così il Napoli di Antonio Conte in finale, in una sfida che promette spettacolo. La gara che assegnerà la Supercoppa italiana è in programma lunedì 22 dicembre alle ore 20:00.