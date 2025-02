Serie C Girone C: Benevento e Monopoli si dividono la posta, il match termina 0-0. La classifica aggiornata

Termina sullo 0-0 il match tra Benevento e Monopoli, una sfida combattuta ma ancora priva di reti. Le due squadre si sono affrontate con grande intensità, senza però riuscire a trovare lo spunto vincente per sbloccare il risultato. Il Benevento ha cercato di prendere in mano il gioco, spingendo soprattutto sulle fasce, ma la difesa del Monopoli si è mostrata solida e ben organizzata, chiudendo ogni spazio. Gli ospiti, dal canto loro, hanno provato a rispondere in contropiede, senza però impensierire seriamente la retroguardia giallorossa.

CLASSIFICA

Audace Cerignola: 48 punti

Monopoli: 48 punti

Avellino: 46 punti

Benevento: 46 punti

Potenza: 42 punti

Crotone: 40 punti

Picerno: 35 punti

Catania: 35 punti

Trapani: 35 punti

Sorrento: 34 punti

Giugliano: 34 punti

Altamura: 32 punti

Juventus U23: 31 punti

Cavese: 29 punti

Foggia: 29 punti

Latina: 26 punti

Casertana: 24 punti

ACR Messina: 23 punti

Turris: 6 punti

Taranto: -6 punti