Serie C Girone A: Comi sblocca e decide. La Pro Vercelli ferma il Novara e vince 1-0, la classifica aggiornata

Termina il derby tra Pro Vercelli e Novara, una sfida sempre molto sentita da entrambe le tifoserie. Le due squadre sono scese in campo con grande determinazione, dando vita a un match combattuto fin dai primi minuti. Non sono mancate le emozioni, ma le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi, impedendo che il risultato si sbloccasse. E’ il gol di Comi al 49′ che sblocca e decide il match, con gli ospiti che non riescono a reagire.

CLASSIFICA

Padova – 62 punti

L.R. Vicenza – 59 punti

FeralpiSalò – 45 punti

Atalanta U23 – 40 punti

Trento – 40 punti

Albinoleffe – 38 punti

Alcione Milano – 36 punti

Lumezzane – 34 punti

Novara – 34 punti

Renate – 34 punti

Virtus Verona – 33 punti

Giana Erminio – 33 punti

Arzignano – 31 punti

Pergolettese – 30 punti

Pro Vercelli – 20 punti

Lecco – 26 punti

Triestina – 23 punti

Caldiero Terme – 20 punti

Pro Patria – 19 punti

Union Clodiense – 15 punti