Serie C Girone C: Audace Cerignola travolgente, Potenza ko 4-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 9, 2026

Prestazione maiuscola dell’Audace Cerignola che domina il Potenza con un netto 4-0 nel Girone C di Serie C. I padroni di casa partono fortissimo e chiudono praticamente la gara già nel primo tempo: al 20’ Gambale sblocca il risultato e cinque minuti dopo Parlato firma il raddoppio.

Nella ripresa il Cerignola continua a spingere: al 57’ D’Orazio cala il tris e al 62’ Ligi chiude definitivamente i conti con il gol del 4-0. Una vittoria convincente che conferma l’ottimo momento di forma dei pugliesi.

La classifica aggiornata

Benevento — 44

Catania — 42

Casertana — 38

Salernitana — 38

Cosenza — 36

Monopoli — 30

Crotone — 28

Audace Cerignola — 28

Casarano — 28

Potenza — 26

Atalanta U23 — 22

Cavese — 21

Sorrento — 21

Siracusa — 21

Altamura — 20

Trapani — 19

Latina — 19

Foggia — 19

Giugliano — 16

Picerno — 15

