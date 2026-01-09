Serie C Girone C: Audace Cerignola travolgente, Potenza ko 4-0. La classifica aggiornata
Prestazione maiuscola dell’Audace Cerignola che domina il Potenza con un netto 4-0 nel Girone C di Serie C. I padroni di casa partono fortissimo e chiudono praticamente la gara già nel primo tempo: al 20’ Gambale sblocca il risultato e cinque minuti dopo Parlato firma il raddoppio.
Nella ripresa il Cerignola continua a spingere: al 57’ D’Orazio cala il tris e al 62’ Ligi chiude definitivamente i conti con il gol del 4-0. Una vittoria convincente che conferma l’ottimo momento di forma dei pugliesi.
La classifica aggiornata
Benevento — 44
Catania — 42
Casertana — 38
Salernitana — 38
Cosenza — 36
Monopoli — 30
Crotone — 28
Audace Cerignola — 28
Casarano — 28
Potenza — 26
Atalanta U23 — 22
Cavese — 21
Sorrento — 21
Siracusa — 21
Altamura — 20
Trapani — 19
Latina — 19
Foggia — 19
Giugliano — 16
Picerno — 15