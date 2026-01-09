Pescara, Gorgone: «Testa solo alla Juve Stabia, il mercato può aspettare»

Il Pescara si prepara alla ripresa del campionato di Serie B con una sfida delicata sul campo della Juve Stabia, in programma domani alle 15:00 al “Romeo Menti” e valida per la 19ª giornata, ultima del girone di andata. I biancazzurri arrivano all’appuntamento da ultimi in classifica e con una situazione non semplice, tra infortuni e mercato invernale.

Alla vigilia della gara, mister Giorgio Gorgone ha fatto il punto sulla condizione della squadra: «La squadra si è allenata già da un po’ di giorni, ma abbiamo ancora diversi indisponibili: sono infatti out Kraja, Tsadjout, Faraoni, Graziani e Pellacani. Gravillon e Merola sono invece da valutare, la buona notizia è che Oliveri è regolarmente a disposizione».

Il tecnico ha poi ribadito la necessità di mantenere alta la concentrazione nonostante il mercato: «Sono stato molto chiaro con loro. Contano le partite, poi ognuno guarda il proprio orizzonte in carriera. Io voglio chiarezza, chi va in campo deve essere concentrato per la partita con la Juve Stabia che è troppo importante per noi».

Spazio anche alle strategie sul mercato: «Non ho mai detto che qualcuno deve andare via. Se arrivano giocatori che aumentano la concorrenza capisco che qualche ragazzo possa fare delle valutazioni. Questa squadra ha delle carenze in alcuni ruoli per infortuni pregressi, stiamo cercando giocatori funzionali. Si deve alzare la qualità tecnica».

Infine, l’attenzione torna sul campo: «Ora giochiamo contro la Juve Stabia e devo pensare alla partita. Sarà difficile contro una squadra con identità chiara, ma noi siamo pronti per fare la nostra partita e ci serve fare risultato».