Serie C Girone C: Audace Cerignola avanti 2-0 sul Potenza all’intervallo

Parte fortissimo l’Audace Cerignola che chiude il primo tempo in vantaggio per 2-0 contro il Potenza. I gialloblù impongono subito il proprio ritmo e trovano il gol del vantaggio al 20’, quando Gambale finalizza una bella azione offensiva portando avanti i padroni di casa.

Passano appena cinque minuti e arriva il raddoppio: al 25’ è Parlato a trovare la rete del 2-0, sfruttando una disattenzione della difesa lucana. Il Potenza fatica a reagire e il Cerignola controlla senza grossi problemi fino all’intervallo, mettendo una seria ipoteca sulla gara già nei primi 45 min