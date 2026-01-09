Serie C Girone B: Ascoli-Ternana 0-0 all’intervallo

Primo tempo equilibrato al “Del Duca” tra Ascoli e Ternana, con le due squadre che vanno al riposo sul punteggio di 0-0. I ritmi sono alti fin dalle prime battute, ma le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi, concedendo poche occasioni realmente pericolose.

L’Ascoli prova a fare la partita con maggiore possesso palla, mentre la Ternana si affida soprattutto alle ripartenze veloci. L’occasione più nitida capita sui piedi dei padroni di casa a metà frazione, ma il portiere ospite risponde presente. Si va dunque all’intervallo senza reti, con tutto ancora aperto nella ripresa.