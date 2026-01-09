Juve Stabia, Abate: «La classifica si sta delineando anche se resta cortissima»

CASTELLAMMARE DI STABIA – In vista del match tra Juve Stabia e Pescara, valevole per la 19° giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei campani, Ignazio Abate, commentando il modo in cui la sua squadra arriva alla gara.

«I ragazzi si sono presentati benissimo, con la testa giusta – ha dichiarato – Questa pausa penso ci abbia fatto bene sia dal punto di vista fisico che mentale. Abbiamo avuto dei problemi legati all’influenza che ha colpito alcuni calciatori ma sono tutti sulla strada del recupero»

E sui prossimi impegni della sua squadra, Abata ha dichiarato: «A partire da domani avremo 5 scontri diretti per la salvezza. È una partita pericolosissima, ormai la classifica si sta delineando anche se resta cortissima»

Infine, sul nuovo arrivato Dos Santos, il tecnico non ha dubbi: «È un ragazzo per bene, ha grandissima qualità, salta l’uomo. Dovrà migliorare sulla fase difensiva ma sarà un’arma in più»